FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in RELX eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades RELX-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,94 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die RELX-Aktie investierten, hätten nun 8,375 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 29,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 251,01 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 151,01 Prozent.

RELX wurde am Markt mit 54,48 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at