RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|RELX-Anlage im Blick
|
03.12.2025 10:04:23
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades RELX-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,94 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die RELX-Aktie investierten, hätten nun 8,375 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 29,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 251,01 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 151,01 Prozent.
RELX wurde am Markt mit 54,48 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)mehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 legt mittags zu (finanzen.at)
|
26.11.25
|FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)