FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Diageo-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Diageo-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,26 GBP. Bei einem Diageo-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,960 Diageo-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.12.2025 66,40 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 16,77 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,60 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 37,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at