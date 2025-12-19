UBS Aktie
|STOXX 50-Marktbericht
|
19.12.2025 09:29:21
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer
Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent tiefer bei 4 858,45 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,075 Prozent schwächer bei 4 856,68 Punkten, nach 4 860,31 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 850,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 858,57 Punkten lag.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,815 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 710,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 596,94 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 4 320,86 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,98 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Roche (+ 0,78 Prozent auf 322,00 CHF), Rolls-Royce (+ 0,77 Prozent auf 11,53 GBP), Enel (+ 0,71 Prozent auf 8,66 EUR), UBS (+ 0,49 Prozent auf 36,88 CHF) und AstraZeneca (+ 0,35 Prozent auf 135,96 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Diageo (-0,86 Prozent auf 16,63 GBP), SAP SE (-0,67 Prozent auf 208,05 EUR), Richemont (-0,56 Prozent auf 168,65 CHF), Rheinmetall (-0,55 Prozent auf 1 541,50 EUR) und BP (-0,49 Prozent auf 4,18 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im STOXX 50 ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 475 413 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 338,763 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,87 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
