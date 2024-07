FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in RELX-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit RELX-Anteilen statt. Der Schlusskurs des RELX-Papiers betrug an diesem Tag 25,82 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die RELX-Aktie investiert hat, hat nun 387,297 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2024 auf 35,12 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 601,86 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 13 601,86 GBP, was einer positiven Performance von 36,02 Prozent entspricht.

Der Marktwert von RELX betrug jüngst 65,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at