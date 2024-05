FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel hätte eine Investition in RELX von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in RELX-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 01.05.2023 wurden RELX-Anteile an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 26,46 GBP. Bei einem RELX-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 377,929 RELX-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen RELX-Papiere wären am 30.04.2024 12 482,99 GBP wert, da der Schlussstand 33,03 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 24,83 Prozent.

Der Börsenwert von RELX belief sich jüngst auf 61,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at