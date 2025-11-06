Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
06.11.2025 11:00:00
Für eine Milliarde US-Dollar im Jahr: Siri kriegt wohl ein Google-Gemini-Herz
Eine kommende LLM-Sprachassistenz von Apple kriegt ein Google-KI-Modell, heißt es in einem Bericht. Umsonst ist das nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
