GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
06.11.2025 07:51:38
Gea verdient operativ mehr als erwartet
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer GEA hat im dritten Quartal das operative Ergebnis stärker gesteigert als von Experten erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Restrukturierungskosten sei um knapp sieben Prozent auf 232 Millionen Euro nach oben geklettert, teilte der im September in den Leitindex DAX aufgestiegene Konzern am Donnerstag mit. Der operative Gewinn fiel höher aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Auftragseingang und Umsatz blieben dagegen leicht hinter den Erwartungen zurück. Der Erlös legte um etwas mehr als ein Prozent auf fast 1,37 Milliarden Euro zu - bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte habe das Wachstum bei 4,5 Prozent gelegen. Gea bestätigte zudem die im Sommer erhöhte Prognose./zb/jha/
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|59,85
|0,00%