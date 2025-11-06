GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

06.11.2025 07:51:38

Gea verdient operativ mehr als erwartet

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer GEA hat im dritten Quartal das operative Ergebnis stärker gesteigert als von Experten erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Restrukturierungskosten sei um knapp sieben Prozent auf 232 Millionen Euro nach oben geklettert, teilte der im September in den Leitindex DAX aufgestiegene Konzern am Donnerstag mit. Der operative Gewinn fiel höher aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Auftragseingang und Umsatz blieben dagegen leicht hinter den Erwartungen zurück. Der Erlös legte um etwas mehr als ein Prozent auf fast 1,37 Milliarden Euro zu - bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte habe das Wachstum bei 4,5 Prozent gelegen. Gea bestätigte zudem die im Sommer erhöhte Prognose./zb/jha/

06.11.25 GEA Buy UBS AG
06.11.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
