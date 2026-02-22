Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
22.02.2026 16:51:20
Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Pilots and flight attendants at Germany's flag carrier are staging an all-day walkout. Lufthansa has called the action "a completely unnecessary" escalation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Lufthansa AG
20.02.26
|ROUNDUP 2: Schnee führt zu Behinderungen an Flughäfen München und Wien (dpa-AFX)
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
19.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
19.02.26
|Lufthansa-Aktie kaum bewegt: Pilotengewerkschaft startet Urabstimmung (Dow Jones)
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
19.02.26
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
19.02.26
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
19.02.26
|Erste Schätzungen: Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Lufthansa AG
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.