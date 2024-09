Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen

Beim STOXX 50 stehen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:43 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 4 394,44 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,078 Prozent auf 4 390,40 Punkte an der Kurstafel, nach 4 386,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 404,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 384,11 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 23.08.2024, bei 4 494,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 4 513,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 3 947,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,39 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 1,48 Prozent auf 6,70 GBP), SAP SE (+ 1,20 Prozent auf 206,95 EUR), Glencore (+ 1,18 Prozent auf 3,83 GBP), Nestlé (+ 1,07 Prozent auf 82,92 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 26,32 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen UniCredit (-2,39 Prozent auf 37,36 EUR), BASF (-2,29 Prozent auf 44,97 EUR), AstraZeneca (-1,92 Prozent auf 115,54 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,00 Prozent auf 3,79 EUR) und GSK (-0,63 Prozent auf 15,26 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 839 080 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 502,910 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

