Gewinne in Europa: STOXX 50 am Mittag fester

Heute zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent stärker bei 4 211,92 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,064 Prozent tiefer bei 4 195,99 Punkten in den Handel, nach 4 198,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4 195,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 213,14 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,188 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 095,45 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 916,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 935,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 2,93 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 250,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 2,09 Prozent auf 6,23 GBP), GSK (+ 2,05 Prozent auf 16,75 GBP), BASF (+ 1,68 Prozent auf 45,82 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,63 Prozent auf 38,76 CHF) und RELX (+ 1,50 Prozent auf 33,14 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Glencore (-0,58 Prozent auf 3,90 GBP), Roche (-0,53 Prozent auf 227,30 CHF), Siemens (-0,32 Prozent auf 163,16 EUR), Reckitt Benckiser (-0,28 Prozent auf 56,96 GBP) und Deutsche Telekom (-0,05 Prozent auf 22,21 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 978 359 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 496,703 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,04 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at