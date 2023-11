Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,33 Prozent fester bei 3 969,35 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,065 Prozent höher bei 3 958,72 Punkten, nach 3 956,13 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 969,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 957,18 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,734 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 23.10.2023, einen Wert von 3 818,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, stand der STOXX 50 noch bei 3 943,76 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 23.11.2022, den Wert von 3 760,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 7,70 Prozent. 4 089,95 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 658,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 1,84 Prozent auf 4,75 GBP), HSBC (+ 0,87 Prozent auf 6,12 GBP), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 142,32 EUR), Allianz (+ 0,71 Prozent auf 232,65 EUR) und Roche (+ 0,66 Prozent auf 238,15 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen National Grid (-3,05 Prozent auf 10,02 GBP), Unilever (-0,73 Prozent auf 37,94 GBP), Reckitt Benckiser (-0,63 Prozent auf 54,06 GBP), Glencore (-0,42 Prozent auf 4,47 GBP) und Diageo (-0,39 Prozent auf 28,24 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5 673 625 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 419,350 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at