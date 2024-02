Gewinne in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

So performte der STOXX 50 am Dienstag zum Handelsschluss.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,68 Prozent stärker bei 4 245,14 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,216 Prozent höher bei 4 225,68 Punkten, nach 4 216,57 Punkten am Vortag.

Bei 4 246,61 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 217,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 097,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 877,54 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 856,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 3,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 246,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 5,46 Prozent auf 4,79 GBP), Bayer (+ 2,15 Prozent auf 29,21 EUR), AstraZeneca (+ 1,68 Prozent auf 105,34 GBP), Siemens (+ 1,68 Prozent auf 167,38 EUR) und BASF (+ 1,67 Prozent auf 45,35 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen UBS (-4,44 Prozent auf 24,56 CHF), National Grid (-1,00 Prozent auf 10,37 GBP), BAT (-0,67 Prozent auf 23,62 GBP), Nestlé (-0,67 Prozent auf 99,39 CHF) und GSK (-0,58 Prozent auf 16,53 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 53 220 394 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 467,062 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 präsentiert die Bayer-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,34 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie an.

