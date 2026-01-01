National Grid Aktie

National Grid-Investment 01.01.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die National Grid-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE feiertags-bedingt kein Handel mit National Grid-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 8,48 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, befänden sich nun 1 179,216 National Grid-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 31.12.2025 auf 11,42 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 460,75 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,61 Prozent angezogen.

Alle National Grid-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 56,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

