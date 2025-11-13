Siemens Healthineers Aktie
|43,37EUR
|-1,84EUR
|-4,07%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Umfang der Ausgliederung des Medizintechnikherstellers durch den Mutterkonzern Siemens sei etwas geringer als von ihm erwartet, schrieb Julien Dormois am Donnerstag. Er liege aber im Rahmen der Erwartungen am Markt, die von einem Aktienanteil von 30 bis 40 Prozent reichten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,96 €
|
Abst. Kursziel*:
33,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,34%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
