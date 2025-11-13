Siemens Healthineers Aktie

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

13.11.2025 08:43:30

Siemens Healthineers Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Umfang der Ausgliederung des Medizintechnikherstellers durch den Mutterkonzern Siemens sei etwas geringer als von ihm erwartet, schrieb Julien Dormois am Donnerstag. Er liege aber im Rahmen der Erwartungen am Markt, die von einem Aktienanteil von 30 bis 40 Prozent reichten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44,96 € 		Abst. Kursziel*:
33,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,34%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

