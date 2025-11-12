Siemens Healthineers Aktie
|45,04EUR
|0,50EUR
|1,12%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61 auf 57 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Er habe die Schätzungen an die Zielvorgaben des Medizintechnikherstellers angepasst, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Ausblick sei schwächer als erwartet, der Experte nannte ihn aber "konservativ und erreichbar"./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,59 €
|
Abst. Kursziel*:
30,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,55%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
