Siemens Healthineers Aktie

45,04EUR 0,50EUR 1,12%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

12.11.2025 08:23:41

Siemens Healthineers Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61 auf 57 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Er habe die Schätzungen an die Zielvorgaben des Medizintechnikherstellers angepasst, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Ausblick sei schwächer als erwartet, der Experte nannte ihn aber "konservativ und erreichbar"./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,59 € 		Abst. Kursziel*:
30,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,55%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

