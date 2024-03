Gewinne in Wien: ATX legt am Nachmittag zu

Der ATX verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Um 15:41 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,51 Prozent aufwärts auf 3 501,39 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 111,041 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,087 Prozent leichter bei 3 480,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 483,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 507,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 476,66 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,66 Prozent nach oben. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 22.02.2024, den Stand von 3 413,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 407,66 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.03.2023, den Wert von 3 183,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,62 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 507,84 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,31 Prozent auf 17,46 EUR), Verbund (+ 2,69 Prozent auf 68,65 EUR), Lenzing (+ 2,33 Prozent auf 30,80 EUR), OMV (+ 1,22 Prozent auf 43,16 EUR) und BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 58,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen IMMOFINANZ (-0,85 Prozent auf 23,25 EUR), CA Immobilien (-0,78 Prozent auf 31,65 EUR), Erste Group Bank (-0,52 Prozent auf 40,18 EUR), Andritz (-0,50 Prozent auf 59,85 EUR) und Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,50 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 336 246 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,624 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 9,44 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

