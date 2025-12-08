Verbund Aktie
|64,10EUR
|-0,50EUR
|-0,77%
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund Underperform
Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben die Aktien des Energiekonzerns Verbund mit der Einschätzung "Underperform" und einem Kursziel von 57,50 Euro in ihre Coverage aufgenommen. Zum Vergleich: Am Freitag lag der Aktienkurs an der Wiener Börse mit Handelsende bei 64,10 Euro.
Sinkende erzielte Preise, politische Interventionen in Österreich und ein Mangel an akkretiven Wachstumschancen sollten die Aktien in der kurzen Frist belasten, schrieben die Analysten um Alexander Wheeler in der am Montag vorgelegten Studie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 4,25 Euro für 2025 sowie 3,35 bzw. 3,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,27 Euro für 2025 sowie 1,68 bzw. 1,56 Euro für 2026 bzw. 2027.
Analysierendes Institut RBC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
spa
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
AFA0022 2025-12-08/08:41
|Zusammenfassung: Verbund AG Underperform
|
Unternehmen:
Verbund AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
57,50 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
64,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,30%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
64,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,78%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
