Gewinne in Wien: ATX mittags fester

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,98 Prozent auf 3 363,02 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 111,276 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,021 Prozent auf 3 298,53 Punkte an der Kurstafel, nach 3 297,85 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 372,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 298,41 Punkten lag.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,23 Prozent nach oben. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 14.11.2023, den Wert von 3 259,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, wies der ATX einen Wert von 3 189,45 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 14.12.2022, einen Stand von 3 140,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 6,43 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 8,70 Prozent auf 36,25 EUR), voestalpine (+ 4,74 Prozent auf 27,86 EUR), Wienerberger (+ 4,69 Prozent auf 29,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,59 Prozent auf 25,96 EUR) und Verbund (+ 3,49 Prozent auf 86,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Telekom Austria (-1,05 Prozent auf 7,55 EUR), Erste Group Bank (-0,27 Prozent auf 36,53 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,24 Prozent auf 41,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,40 Prozent auf 7,47 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,96 Prozent auf 26,35 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 271 576 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 28,540 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

