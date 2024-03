Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Nachmittag fester

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,75 Prozent höher bei 1 703,21 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,024 Prozent auf 1 690,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 690,60 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 690,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 706,95 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0,122 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.02.2024, bei 1 733,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, wurde der ATX Prime auf 1 662,45 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 764,87 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,631 Prozent nach. Bei 1 750,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 3,20 Prozent auf 6,12 EUR), Raiffeisen (+ 2,81 Prozent auf 19,78 EUR), Frequentis (+ 2,80 Prozent auf 25,70 EUR), BAWAG (+ 2,11 Prozent auf 53,35 EUR) und PORR (+ 1,92 Prozent auf 13,82 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-2,58 Prozent auf 4,54 EUR), Polytec (-2,01 Prozent auf 3,41 EUR), STRABAG SE (-1,83 Prozent auf 42,80 EUR), Rosenbauer (-1,69 Prozent auf 29,00 EUR) und Semperit (-1,27 Prozent auf 12,40 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 262 981 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,277 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist mit 2,10 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

