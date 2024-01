Gewinne in Wien: Zum Handelsende Pluszeichen im ATX Prime

Wenig Veränderung war am vierten Tag der Woche in Wien zu beobachten.

Letztendlich schloss der ATX Prime den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 1 729,95 Punkten ab. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,028 Prozent auf 1 726,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 726,85 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 723,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 733,73 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 2,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 1 709,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 521,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 674,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,929 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 733,73 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 1,93 Prozent auf 3,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,43 Prozent auf 7,78 EUR), Österreichische Post (+ 1,11 Prozent auf 31,80 EUR), OMV (+ 1,11 Prozent auf 39,23 EUR) und FACC (+ 0,88 Prozent auf 5,74 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Lenzing (-3,23 Prozent auf 30,00 EUR), Rosenbauer (-1,61 Prozent auf 30,50 EUR), Palfinger (-1,46 Prozent auf 23,70 EUR), Flughafen Wien (-1,39 Prozent auf 49,60 EUR) und Semperit (-1,20 Prozent auf 14,82 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 383 548 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,143 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

