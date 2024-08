Gewinne in Zürich: SMI am Freitagnachmittag im Plus

Um 15:42 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,09 Prozent auf 12 160,57 Punkte an. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,404 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,292 Prozent auf 12 185,65 Punkte an der Kurstafel, nach 12 150,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 12 222,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 142,33 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 2,22 Prozent. Vor einem Monat, am 16.07.2024, wies der SMI 12 260,93 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, wies der SMI 11 946,66 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 992,31 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,87 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Sonova (+ 0,62 Prozent auf 291,90 CHF), Swiss Re (+ 0,60 Prozent auf 108,95 CHF), Novartis (+ 0,56 Prozent auf 99,32 CHF), Logitech (+ 0,36 Prozent auf 77,90 CHF) und Sika (+ 0,35 Prozent auf 257,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-0,50 Prozent auf 256,70 CHF), Roche (-0,46 Prozent auf 280,40 CHF), Alcon (-0,44 Prozent auf 81,80 CHF), Lonza (-0,44 Prozent auf 549,00 CHF) und Richemont (-0,19 Prozent auf 132,85 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 778 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 239,891 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

