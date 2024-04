Gewinne in Zürich: SMI am Nachmittag auf grünem Terrain

Am Freitag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,62 Prozent fester bei 11 330,54 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,229 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,745 Prozent stärker bei 11 344,52 Punkten in den Freitagshandel, nach 11 260,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 11 294,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 357,45 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,223 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.03.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 680,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, wurde der SMI mit 11 390,13 Punkten berechnet. Der SMI stand vor einem Jahr, am 26.04.2023, bei 11 364,91 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 1,43 Prozent zu. 11 799,91 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Sika (+ 2,93 Prozent auf 263,90 CHF), Geberit (+ 2,44 Prozent auf 495,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,97 Prozent auf 243,20 CHF), Lonza (+ 1,95 Prozent auf 523,80 CHF) und Holcim (+ 1,65 Prozent auf 79,04 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Zurich Insurance (-0,75 Prozent auf 439,30 CHF), Swisscom (-0,69 Prozent auf 503,00 CHF), Novartis (-0,43 Prozent auf 89,61 CHF), UBS (-0,36 Prozent auf 24,87 CHF) und Logitech (+ 0,08 Prozent auf 72,24 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 312 689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 251,084 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

