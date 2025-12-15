SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Novartis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Novartis-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Novartis-Aktie bei 70,71 CHF. Bei einem Novartis-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 141,415 Novartis-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 919,33 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Papiers am 12.12.2025 auf 105,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Novartis einen Börsenwert von 200,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at