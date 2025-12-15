Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Frühe Investition
|
15.12.2025 10:04:02
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Novartis-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Novartis-Aktie bei 70,71 CHF. Bei einem Novartis-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 141,415 Novartis-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 919,33 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Papiers am 12.12.2025 auf 105,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,19 Prozent.
Zuletzt verbuchte Novartis einen Börsenwert von 200,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Analysen zu Novartis AGmehr Analysen
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|113,00
|-0,22%