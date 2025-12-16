Novartis Aktie
|115,80EUR
|2,80EUR
|2,48%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
16.12.2025 09:52:51
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung wöchentlicher Verschreibungsdaten wichtiger Medikamente./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
108,66 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
108,58 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,52%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: SLI beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Zürich: SMI beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Optimismus in Zürich: SLI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: SMI klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
15.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
15.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
15.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AGmehr Analysen
|09:52
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|09:52
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|09:52
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|116,00
|2,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:38
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|09:36
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|09:35
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|09:35
|K+S Sell
|UBS AG
|09:34
|Evonik Neutral
|UBS AG
|09:33
|GEA Buy
|UBS AG
|09:32
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08:50
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|LANXESS Sell
|UBS AG
|07:44
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06:40
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Polytec kaufen
|Warburg Research
|15.12.25
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG