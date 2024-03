Gewinne in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 11 722,96 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,257 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 11 732,83 Zählern und damit 0,232 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (11 705,71 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 721,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11 740,68 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,799 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 414,38 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 28.12.2023, mit 11 057,55 Punkten bewertet. Der SMI wies vor einem Jahr, am 28.03.2023, einen Stand von 10 839,11 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,95 Prozent aufwärts. 11 799,91 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Lonza (+ 1,46 Prozent auf 543,20 CHF), Holcim (+ 1,11 Prozent auf 81,76 CHF), Roche (+ 0,51 Prozent auf 227,90 CHF), Novartis (+ 0,33 Prozent auf 86,95 CHF) und Richemont (+ 0,29 Prozent auf 136,90 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swiss Re (-0,99 Prozent auf 115,60 CHF), Sika (-0,67 Prozent auf 265,30 CHF), Sonova (-0,49 Prozent auf 261,70 CHF), Givaudan (-0,30 Prozent auf 4 003,00 CHF) und Geberit (-0,19 Prozent auf 531,80 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 167 874 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 255,483 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,12 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at