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06.11.2026 18:51:38

Gift in Babynahrung - EU legt Grenzwerte fest

BRÜSSEL/PARMA (dpa-AFX) - Nach dem Skandal um verunreinigte Babynahrung hat die EU Höchstgrenzen für Cereulid in den Produkten festgelegt. Das ist ein von Bakterien gebildetes Gift, das zu plötzlicher Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen führen kann. Zu Beginn des Jahres hatte es weltweite Rückrufe von Babynahrung gegeben. Die Cereulid-Kontamination war nach Angaben der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit auf verunreinigtes Arachidonsäure-Öl aus China zurückzuführen ist, das bei der Herstellung verwendet wurde.

Auf der Grundlage einer Bewertung der Behörde haben die Mitgliedstaaten nun ein dauerhaftes Lebensmittelsicherheitskriterium für Säuglingsanfangsnahrung, Folgemilch und Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke für Säuglinge festgelegt, wie die EU-Kommission mitteilte. Es seien strenge Höchstgrenzen für das Vorkommen des Toxins in getrockneten und flüssigen Produkten festgelegt worden./bf/DP/mis

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