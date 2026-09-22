Danone Aktie
|60,50EUR
|0,38EUR
|0,63%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Danone nach bislang schwachem Kursverlauf in diesem Jahr beim unveränderten Kursziel von 61 Euro von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Die Abwertung der Aktie sei berechtigt gewesen, schrieb Tom Sykes in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Konsumgüterbereich werde sich voraussichtlich auch weiterhin schlechter als der Gesamtmarkt entwickeln, solange sich die Verbraucher zurückhalten. Der Lebensmittelhersteller habe in seinen US-Vertriebskanälen noch mit viel Gegenwind zu kämpfen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Hold
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60,46 €
|
Abst. Kursziel*:
0,89%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
60,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,83%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|60,50
|0,63%
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|09:15
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|09:13
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|08:31
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:17
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|06:35
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|Diageo Buy
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|21.09.26
|Broadcom Outperform
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|21.09.26
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|Microsoft Buy
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