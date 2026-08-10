Cobalt Holdings Aktie
ISIN: KYG2R55F1005
|
10.08.2026 19:50:24
Glencore-backed group looks to rescue cobalt refiner Sherritt
New consortium is the second major investor aiming for control of North America’s only cobalt refineryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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