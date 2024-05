Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Umsatz und auch das operative Ergebnis (Ebitda) exklusive des US-Geschäfts hätten die Konsensschätzungen dank der guten Entwicklung in Deutschland und Europa moderat übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die europäischen Geschäftstrends seien ermutigend. Allerdings könnten fehlende Neuigkeiten zu den Tarifgesprächen in Deutschland und zum möglichen Anteilsverkauf des Staats die Aktie kurzfristig weiter belasten.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 11:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 21,98 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 31,94 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 682 677 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 4,6 Prozent zu Buche. Die kommenden Q1 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 16.05.2024 veröffentlicht.

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 07:27 / BST





