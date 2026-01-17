Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
17.01.2026 02:14:11
Google asks US judge to defer order forcing it to share data with rivals while it appeals
ALPHABET’S Google asked a judge on Friday to postpone making the company share data with rivals while it challenges a ruling that...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!