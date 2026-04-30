Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
30.04.2026 16:40:12
Google Cloud pulls ahead as Big Tech’s AI bet swells to US$700 billion
The company’s 63% revenue surge, its best growth yet, is far above estimates of 50.1%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26