Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
18.01.2026 12:03:00
Google Continues Its Massive Power Grab
Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) subsidiary Google needs a massive amount of electricity to power its data centers supporting Google Cloud and Google Gemini. Traditional data centers consume 10 to 50 times more energy per floor space than a typical office building. Meanwhile, an average query using an AI chatbot like ChatGPT consumes nearly 10 times as much electricity as a Google search. That's leading Google to lock up as much future power supply as it can. The company recently signed power purchase agreements (PPAs) with Clearway Energy Group for nearly 1.2 gigawatts (GW) of carbon-free energy, adding to its massive power grab. Image source: Google.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|284,25
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.