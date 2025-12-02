Alphabet A Aktie

271,90EUR -0,60EUR -0,22%
Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

02.12.2025 20:41:26

Alphabet A (ex Google) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Analyst Brad Erickson schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass Berichte über eine veränderte Produkt-Roadmap von OpenAI die KI-Führungsrolle des Google-Mutterkonzerns Alphabet untermauerten. Im Mittelpunkt stehe nun bei Investoren, was die KI-Story nochmals verändern kann. Er stützt die Strategie des ChatGPT-Betreibers, sich zunächst auf sein Kernprodukt zu konzentrieren. Der Erfolg des Unternehmens locke aber andere Anbieter an./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 315,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 315,70 		Abst. Kursziel*:
-0,22%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 315,19 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,06%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

20:41 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Alphabet A Neutral UBS AG
30.10.25 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 271,90 -0,22% Alphabet A (ex Google)

