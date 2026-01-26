Alphabet A Aktie
|275,55EUR
|-1,75EUR
|-0,63%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die A-Aktie von Alphabet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Angesichts des zuletzt verblassten Nimbus von OpenAI müssten die Profiteure von Künstlicher Intelligenz (KI) aus der US-Internetbranche mit der anlaufenden Berichtssaison weitere Erfolge zeigen, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Und die Unternehmen, die durch KI als gefährdet gälten, müssten es schaffen, KI eher als Hebel denn als Bedrohung darzustellen. Bei der Google-Mutter Alphabet sieht Erickson bereits etwas Optimismus eingepreist und so vorab eine leicht negative Anlegerstimmung. Er rechnet nach den Zahlen mit einer moderat positiven Kursentwicklung./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 375,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 327,93
|
Abst. Kursziel*:
14,35%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 327,93
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,35%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|13:51
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:51
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:51
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|275,45
|-0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:10
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|14:10
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|13:57
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:57
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:48
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:28
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|11:22
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|11:22
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:22
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:20
|Ryanair Buy
|UBS AG
|11:19
|Infineon Buy
|UBS AG
|11:19
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:17
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11:16
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:12
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:11
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|11:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|11:09
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:01
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|10:56
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:56
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:53
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:10
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09:55
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:10
|E.ON Neutral
|UBS AG
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.