Alphabet A Aktie

275,55EUR -1,75EUR -0,63%
Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 13:51:30

Alphabet A (ex Google) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die A-Aktie von Alphabet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Angesichts des zuletzt verblassten Nimbus von OpenAI müssten die Profiteure von Künstlicher Intelligenz (KI) aus der US-Internetbranche mit der anlaufenden Berichtssaison weitere Erfolge zeigen, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Und die Unternehmen, die durch KI als gefährdet gälten, müssten es schaffen, KI eher als Hebel denn als Bedrohung darzustellen. Bei der Google-Mutter Alphabet sieht Erickson bereits etwas Optimismus eingepreist und so vorab eine leicht negative Anlegerstimmung. Er rechnet nach den Zahlen mit einer moderat positiven Kursentwicklung./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 327,93 		Abst. Kursziel*:
14,35%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 327,93 		Abst. Kursziel aktuell:
14,35%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

mehr Analysen
13:51 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Alphabet A Neutral UBS AG
12.12.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Alphabet A Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 275,45 -0,67% Alphabet A (ex Google)

Aktuelle Aktienanalysen

14:10 Wienerberger Sell UBS AG
14:10 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
13:57 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
13:57 Amazon Outperform RBC Capital Markets
13:51 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
13:26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:14 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:10 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:48 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
12:12 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
12:08 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
11:28 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11:26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
11:26 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
11:22 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
11:22 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:22 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:21 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:20 Ryanair Buy UBS AG
11:19 Infineon Buy UBS AG
11:19 STMicroelectronics Buy UBS AG
11:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:17 Hermès Neutral UBS AG
11:16 Richemont Buy UBS AG
11:12 VINCI Buy UBS AG
11:11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
11:10 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 Swiss Re Neutral UBS AG
11:09 Hannover Rück Buy UBS AG
11:01 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
10:56 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
10:56 DocMorris Sell UBS AG
10:53 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:51 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:48 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:10 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:06 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09:55 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
09:54 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:29 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
09:29 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
09:27 Danone Sell Deutsche Bank AG
09:26 BASF Hold Deutsche Bank AG
09:11 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
09:11 Zalando Buy UBS AG
09:10 E.ON Neutral UBS AG
08:57 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
08:50 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen