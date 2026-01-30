KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
30.01.2026 12:18:00
Google-DeepMind-Chef: Der nächste Einstein könnte eine KI sein
Googles KI-Chef Demis Hassabis rechnet in frühestens fünf bis zehn Jahren mit einer AGI. In einem Interview sagte er, was diese können muss.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 730,00
|-0,40%
|Alphabet A (ex Google)
|285,20
|0,97%
|Alphabet C (ex Google)
|285,65
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.