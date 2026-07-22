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22.07.2026 22:39:38

Google-Mutter Alphabet übertrifft Erwartungen

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) hat im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 119,8 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von knapp 117 Milliarden Dollar gerechnet. Unter dem Strich stieg der Quartalsgewinn in den Büchern vor allem durch Wertsteigerungen bei bilanzierten Investments auf 112,1 Milliarden Dollar von knapp 28,2 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Alphabet hält unter anderem eine Beteiligung an Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX, die vor gut einem Monat an die Börse ging.

Im Kerngeschäft mit Werbung rund um die Google (Alphabet C (ex Google))-Suchmaschine stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast 17 Prozent auf 63,27 Milliarden Dollar. In den vergangenen Jahren wurde viel spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten. Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und kann das eigene Geschäft dadurch ausbauen.

Mehr Milliarden für KI

Das Cloud-Geschäft sprang um rund 82 Prozent auf 24,77 Milliarden Dollar hoch. Analysten hatten im Schnitt mit etwa 22,2 Milliarden Dollar gerechnet. Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Spanne für Kapitalinvestitionen in diesem Jahr wurde im Frühjahr von zuvor 175 bis 185 Milliarden Dollar auf 180 bis 190 Milliarden Dollar angehoben. Im vergangenen Quartal gab der Konzern knapp 45 Milliarden Dollar aus.

Die der Rekorde offenbar müden Anleger reagierten kaum auf die Zahlenvorlage. Zuletzt pendelten die Alphabet-Aktien um die Nulllinie./so/DP/he

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