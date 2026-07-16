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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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16.07.2026 09:56:00
Google Pixel 11: Teaser deutet pulsierendes LED-Licht an
Google hat einen ersten Teaser für sein Pixel 11 veröffentlicht. Darin deutet der Hersteller ein neues Gimmick an: ein pulsierendes LED-Licht im Kameramodul. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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