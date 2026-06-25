Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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25.06.2026 08:01:00
Google Play: Alternative Bezahlsysteme ab 30. Juni weltweit erlaubt
Ab 30. Juni erlaubt es Google Entwicklern, Nutzer auf externe Bezahlmethoden weiterzuleiten. Sie können damit 5 Prozent Bezahlgebühr sparen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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