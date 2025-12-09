Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
09.12.2025 09:23:00
Google und Apple wollen Datenumzug zwischen Android und iOS nahtloser gestalten
Google und Apple wollen den Datenumzug zwischen Android und iOS gemeinsam nahtloser gestalten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
