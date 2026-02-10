Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|
10.02.2026 10:51:07
Gucci sales fall as Kering seeks turnaround under new CEO
Comparable revenue at Gucci tumbled 10% in the fourth quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kering
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
|
10.02.26
|ROUNDUP/Trotz Sorgenkind Gucci: Kering will 2026 wieder wachsen (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Shares in Kering jump as Gucci owner stems slide in sales (Financial Times)
|
03.02.26
|CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kering-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.01.26
|CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)