Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Index-Performance im Fokus
|
10.09.2025 15:59:13
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen
Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,04 Prozent stärker bei 5 371,20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,486 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,347 Prozent auf 5 387,46 Punkte an der Kurstafel, nach 5 368,82 Punkten am Vortag.
Bei 5 413,06 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 369,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,874 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 347,74 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wies der Euro STOXX 50 5 415,38 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 747,20 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,47 Prozent auf 1 823,00 EUR), Airbus SE (+ 0,61 Prozent auf 188,70 EUR), BASF (+ 0,57 Prozent auf 43,76 EUR), adidas (+ 0,28 Prozent auf 178,60 EUR) und Enel (+ 0,10 Prozent auf 7,79 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Stellantis (-2,09 Prozent auf 7,50 EUR), Bayer (-1,86 Prozent auf 27,71 EUR), Deutsche Telekom (-1,83 Prozent auf 30,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,74 Prozent auf 521,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,02 Prozent auf 101,50 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 535 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 268,382 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Nordea Bank Abp Registered lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,00 Prozent.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|178,45
|-0,17%
|Airbus SE
|189,40
|0,91%
|BASF
|43,73
|0,09%
|Bayer
|27,74
|-1,70%
|Deutsche Telekom AG
|30,00
|-2,15%
|Enel S.p.A.
|7,78
|-0,03%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|521,80
|-1,55%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|13,68
|0,66%
|Pernod Ricard S.A.
|91,88
|-3,22%
|Rheinmetall AG
|1 826,00
|3,22%
|SAP SE
|226,25
|-2,25%
|Stellantis
|7,45
|-2,40%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,00
|-1,56%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 365,56
|-0,06%
