Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Das macht der Euro STOXX 50 am fünften Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 5 655,91 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,835 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,035 Prozent höher bei 5 655,16 Punkten, nach 5 653,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 648,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 656,66 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,39 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 704,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 396,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 758,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 0,71 Prozent auf 227,10 EUR), Infineon (+ 0,67 Prozent auf 35,95 EUR), Siemens (+ 0,33 Prozent auf 228,30 EUR), UniCredit (+ 0,20 Prozent auf 64,17 EUR) und BASF (+ 0,20 Prozent auf 44,71 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Enel (-0,63 Prozent auf 8,86 EUR), Eni (-0,56 Prozent auf 15,98 EUR), adidas (-0,50 Prozent auf 158,80 EUR), Allianz (-0,46 Prozent auf 370,10 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,29 Prozent auf 542,40 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 129 394 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 352,446 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,60 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at