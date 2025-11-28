Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Am Freitag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,31 Prozent stärker bei 4 802,81 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 4 788,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 788,10 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 784,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 809,22 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 787,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 581,75 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 294,93 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,69 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 921,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 1,87 Prozent auf 44,21 GBP), BP (+ 1,61 Prozent auf 4,54 GBP), Rio Tinto (+ 1,25 Prozent auf 54,22 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,05 Prozent auf 57,72 CHF) und Rolls-Royce (+ 0,90 Prozent auf 10,68 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-2,21 Prozent auf 1 480,50 EUR), Roche (-0,61 Prozent auf 307,40 CHF), GSK (-0,61 Prozent auf 17,91 GBP), Enel (-0,49 Prozent auf 8,88 EUR) und Diageo (-0,37 Prozent auf 17,36 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 16 310 025 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 352,446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,20 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at