Gute Stimmung in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Nachmittag

Der STOXX 50 gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt.

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,88 Prozent fester bei 4 415,12 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,121 Prozent höher bei 4 381,83 Punkten in den Handel, nach 4 376,55 Punkten am Vortag.

Bei 4 381,83 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 415,81 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,90 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 26.03.2024, den Wert von 4 408,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 193,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, lag der STOXX 50 noch bei 4 025,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,90 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 462,29 Punkte. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 2,03 Prozent auf 54,88 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,03 Prozent auf 38,77 EUR), SAP SE (+ 1,97 Prozent auf 173,56 EUR), Reckitt Benckiser (+ 1,88 Prozent auf 44,38 GBP) und Siemens (+ 1,88 Prozent auf 176,96 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BASF (-4,67 Prozent auf 48,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,86 Prozent auf 411,10 EUR), Zurich Insurance (-0,75 Prozent auf 439,30 CHF), AstraZeneca (-0,53 Prozent auf 119,62 GBP) und Novartis (-0,43 Prozent auf 89,61 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 8 505 716 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 525,283 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAT-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at