Gute Stimmung in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Am Dienstag legt der DAX um 09:13 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 18 528,69 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 1,797 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,016 Prozent höher bei 18 497,85 Punkten, nach 18 494,89 Punkten am Vortag.

Bei 18 497,85 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 543,04 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der DAX einen Wert von 18 772,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, wurde der DAX mit 17 746,27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wies der DAX einen Stand von 15 949,84 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,49 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Covestro (+ 2,23 Prozent auf 49,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 467,60 EUR), Sartorius vz (+ 1,25 Prozent auf 251,60 EUR), Hannover Rück (+ 0,95 Prozent auf 235,00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,80 Prozent auf 55,24 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Commerzbank (-0,75 Prozent auf 15,23 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,64 Prozent auf 26,47 EUR), Deutsche Bank (-0,54 Prozent auf 15,20 EUR), adidas (-0,52 Prozent auf 228,50 EUR) und Infineon (-0,49 Prozent auf 37,53 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 314 084 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,019 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 8,18 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at