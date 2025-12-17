Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Zum Handelsschluss notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,58 Prozent schwächer bei 5 684,73 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,911 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,304 Prozent auf 5 735,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 717,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 745,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 678,53 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,689 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 640,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 369,70 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 4 942,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 15,59 Prozent zu Buche. Bei 5 818,07 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,66 Prozent auf 1 527,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,42 Prozent auf 27,12 EUR), UniCredit (+ 1,36 Prozent auf 70,63 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,14 Prozent auf 5,85 EUR) und Allianz (+ 0,60 Prozent auf 385,60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 115,55 EUR), Infineon (-2,51 Prozent auf 35,10 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 165,00 EUR), Siemens (-2,04 Prozent auf 232,65 EUR) und Enel (-1,90 Prozent auf 8,59 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 388 551 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 360,857 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Eni-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at