Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart

Am Dienstag verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 18 540,47 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,865 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 18 492,36 Punkte an der Kurstafel, nach 18 492,49 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 492,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 556,08 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 17 735,07 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.01.2024, den Wert von 16 769,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, den Wert von 15 628,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 556,08 Punkte. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 1,92 Prozent auf 14,86 EUR), BASF (+ 1,87 Prozent auf 53,92 EUR), Rheinmetall (+ 1,11 Prozent auf 526,80 EUR), Commerzbank (+ 0,90 Prozent auf 12,85 EUR) und Henkel vz (+ 0,89 Prozent auf 75,16 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,97 Prozent auf 26,86 EUR), QIAGEN (-1,05 Prozent auf 39,22 EUR), Porsche Automobil vz (-0,90 Prozent auf 48,68 EUR), Merck (-0,89 Prozent auf 162,15 EUR) und RWE (-0,83 Prozent auf 31,20 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 285 460 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 210,637 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,07 erwartet. Mit 7,35 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at