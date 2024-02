Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,09 Prozent stärker bei 25 809,74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 248,943 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,086 Prozent auf 25 763,64 Punkte an der Kurstafel, nach 25 785,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 25 824,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 763,64 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, mit 26 174,57 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 114,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2023, wies der MDAX einen Wert von 28 678,93 Punkten auf.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,83 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Punkte.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit HelloFresh (+ 3,33 Prozent auf 11,49 EUR), Delivery Hero (+ 2,92 Prozent auf 22,03 EUR), HENSOLDT (+ 1,49 Prozent auf 34,10 EUR), Gerresheimer (+ 1,06 Prozent auf 105,20 EUR) und Aurubis (+ 0,94 Prozent auf 59,82 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-2,24 Prozent auf 31,87 EUR), Jungheinrich (-1,11 Prozent auf 28,48 EUR), RATIONAL (-1,06 Prozent auf 744,50 EUR), K+S (-0,86 Prozent auf 12,69 EUR) und Talanx (-0,82 Prozent auf 66,25 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 246 765 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 17,379 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 4,89 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at