Lohnendes HENSOLDT-Investment? 12.12.2025 10:03:58

TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen HENSOLDT-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 12.12.2024 wurden HENSOLDT-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,18 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 284,252 HENSOLDT-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 71,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 267,20 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 102,67 Prozent erhöht.

HENSOLDT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,37 Mrd. Euro gelistet. Das HENSOLDT-IPO fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die HENSOLDT-Aktie bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

