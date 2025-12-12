HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
12.12.2025 12:06:40
Hensoldt liefert Radare für Rheinmetall-Luftverteidigungssysteme
DOW JONES--Hensoldt hat einen Rahmenvertrag mit Rheinmetall über die Lieferung von Radaren unterzeichnet. Wie Hensoldt mitteilte, rüstet das Unternehmen Luftverteidigungssysteme der Rheinmetall-Tochter Rheinmetall Air Defence AG mit Radaren seiner "SPEXER-2000"-Produktfamilie aus. Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit bis in die 2030er Jahre. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Laut Hensoldt hat der Vertrag ein Potenzial im Bereich hoher dreistelliger Stückzahlen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 12, 2025 06:07 ET (11:07 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Hensoldt liefert Radare für Rheinmetall-Luftverteidigungssysteme (Dow Jones)
|
12.12.25
|TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
11.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.12.25
|Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS nach Vortagesrally im Fokus: So schlagen sich die Titel am Mittwoch (finanzen.at)